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Косьма Кодратов

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Место рождения

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

До 1781

Дата смерти

До 1834

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781

Отец: Кодратий Акимов

Мать: Параскева Федосова

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.05.1799

Жена: Параскева Яковлева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1802

Сын: Иван Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.07.1806

Сын: Андрей Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.03.1819

Сын: Кодрат Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Парфен Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1825

Дочь: Параскева Косьмина

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.10.1825

Сын: Филипп Косьмин

Мать ребёнка: Параскева Яковлева

Башки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
До 1834
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