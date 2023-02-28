Косьма Кодратов
Место рождения
Дата рожденияДо 1781
Дата смертиДо 1834
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1781
Отец: Кодратий Акимов
Мать: Параскева Федосова
Бракосочетание
16.05.1799
Жена: Параскева Яковлева
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
25.05.1802
Сын: Иван Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
08.07.1806
Сын: Андрей Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
08.03.1819
Сын: Кодрат Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
1822
Сын: Парфен Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
10.10.1825
Дочь: Параскева Косьмина
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Рождение ребёнка
10.10.1825
Сын: Филипп Косьмин
Мать ребёнка: Параскева Яковлева
Смерть
До 1834