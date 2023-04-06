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Бурова Домника Иванова

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Место рождения

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1888

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1888 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Бакшеево, Смоленский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
04.02.1907

Муж: Буров Яков Петров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.04.1909

Сын: Буров Феодор Яковлев

Отец ребёнка: Буров Яков Петров

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
Неизвестно
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