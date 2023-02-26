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Буров Феодор Яковлев

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Место рождения

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

12.04.1909

Дата смерти

06.05.1909

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1888 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1909

Отец: Буров Яков Петров

Мать: Бурова Домника Иванова

д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.05.1909
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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