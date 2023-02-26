Буров Феодор Яковлев
Место рожденияд.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения12.04.1909
Дата смерти06.05.1909
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1909
Отец: Буров Яков Петров
Мать: Бурова Домника Иванова
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
06.05.1909
д.Нижние Марченки Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.