Марья Игнатьева 1854 — найти родственников по фамилии на Familio
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Марья Игнатьева

Место рождения

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1854

Дата смерти

19.10.1891

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Игнатий

Мать: не указана

Нестерово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козырев Иван Андреевич

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.01.1877

Дочь: (Козырева) Домника Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
09.05.1877

Дочь: (Козырева) Гликерия Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
30.08.1882

Сын: Козырев Иван Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
29.02.1884

Дочь: (Козырева) Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
22.03.1886

Сын: Козырев Гаврила Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1889

Сын: Козырев Николай Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
05.05.1889

Сын: Козырев Арсений Иванович

Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич

Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
19.10.1891
Высокое, Старицкий муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: родильная горячка

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