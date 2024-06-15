Марья Игнатьева
Место рождения
Дата рождения1854
Дата смерти19.10.1891
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Игнатий
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1877
Дочь: (Козырева) Домника Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
09.05.1877
Дочь: (Козырева) Гликерия Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
30.08.1882
Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
29.02.1884
Дочь: (Козырева) Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
22.03.1886
Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.05.1889
Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич
Рождение ребёнка
05.05.1889
Отец ребёнка: Козырев Иван Андреевич
Смерть
19.10.1891
Причина смерти: родильная горячка