Алтунин (Алтунин) Виктор Васильевич
Место рождения
Дата рождения14.10.1936
Дата смерти16.01.1999
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936
Рождение ребёнка
22.12.1965
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.06.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
16.01.1999
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край