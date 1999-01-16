Алтунин (Алтунин) Виктор Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алтунин (Алтунин) Виктор Васильевич

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Место рождения

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

14.10.1936

Дата смерти

16.01.1999

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1936

Отец: Алтунин Василий Иосифович

Мать: Алтунина Татьяна Марковна

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
22.12.1965

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.06.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
16.01.1999
Донское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край
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