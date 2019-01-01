село Труновское, село Труновское, Труновский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019) — Familio

Труновское

Труновский муниципальный район, Ставропольский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Чат по генеалогии Ставропольского края

Список населённых мест Ставропольской губернии по сведениям 1873 года

Название населённых местПоложениеРасстояние от городаЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаНародность жителейВероисповедание жителейЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Ставропольский уезд
130Село Новогеоргиевское.при р. Терновке.6068228082782великороссыправославныеЦерковь 1, народное штатное училище 1, водяных мельниц 9, хлеб. обществ. магазинов 2, лапок 7, питейных домов 21. Камера мирового судьи. Квартира судебного следователя.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Ставропольский край, Труновский район
88065Труновскоесело45°29'42°09'L-38-085

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Ставропольский край, Труновский муниципальный район, Сельское поселение Труновский сельсовет
7654416101с Труновское#Н/Д
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