Калинина (Ильина) Александра Павловна 1854 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинина (Ильина) Александра Павловна

Автор
ОД
Долгушева О.

женский, родилась 1854

умерла Неизвестно

Супруги
Калинин Сергей Васильевич04.07.1839 г.р.
Дети
(Калинина) Агрипина Сергеевна27.05.1877 г.р.
Калинин Михаил Сергеевич29.09.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калинин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
27.05.1877

Дочь: (Калинина) Агрипина Сергеевна

Отец ребёнка: Калинин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
29.09.1879

Сын: Калинин Михаил Сергеевич

Отец ребёнка: Калинин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
19.03.1881

Сын: Калинин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Калинин Сергей Васильевич

Смерть
Неизвестно

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