Калинина (Ильина) Александра Павловна
женский, родилась 1854
умерла Неизвестно
Супруги
Калинин Сергей Васильевич04.07.1839 г.р.
Дети
(Калинина) Агрипина Сергеевна27.05.1877 г.р.
Калинин Михаил Сергеевич29.09.1879 г.р.Показать еще 1
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1877
Дочь: (Калинина) Агрипина Сергеевна
Отец ребёнка: Калинин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
29.09.1879
Отец ребёнка: Калинин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
19.03.1881
Сын: Калинин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Калинин Сергей Васильевич
Смерть
Неизвестно