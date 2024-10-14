Калинин Сергей Васильевич 04.07.1839 — найти родственников по фамилии на Familio

Калинин Сергей Васильевич

Автор
ОД
Долгушева О.

мужской, родился 04.07.1839

умер 17.12.1882

Отец
Калинин Василий Иванович1798 г.р.
Мать
Калинина Аграфена Петровна1815 г.р.
Супруги
Калинина (Ильина) Александра Павловна1854 г.р.
Дети
(Калинина) Агрипина Сергеевна27.05.1877 г.р.
Калинин Михаил Сергеевич29.09.1879 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1839

Отец: Калинин Василий Иванович

Мать: Калинина Аграфена Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калинина (Ильина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
27.05.1877

Дочь: (Калинина) Агрипина Сергеевна

Мать ребёнка: Калинина (Ильина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
29.09.1879

Сын: Калинин Михаил Сергеевич

Мать ребёнка: Калинина (Ильина) Александра Павловна

Рождение ребёнка
19.03.1881

Сын: Калинин Василий Сергеевич

Мать ребёнка: Калинина (Ильина) Александра Павловна

Смерть
17.12.1882

Причина смерти: от воспаления легких

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