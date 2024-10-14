Калинин Сергей Васильевич
мужской, родился 04.07.1839
умер 17.12.1882
ОтецКалинин Василий Иванович1798 г.р.
МатьКалинина Аграфена Петровна1815 г.р.
Супруги
Дети
(Калинина) Агрипина Сергеевна27.05.1877 г.р.
Калинин Михаил Сергеевич29.09.1879 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.07.1839
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.05.1877
Дочь: (Калинина) Агрипина Сергеевна
Мать ребёнка: Калинина (Ильина) Александра Павловна
Рождение ребёнка
29.09.1879
Мать ребёнка: Калинина (Ильина) Александра Павловна
Рождение ребёнка
19.03.1881
Сын: Калинин Василий Сергеевич
Мать ребёнка: Калинина (Ильина) Александра Павловна
Смерть
17.12.1882