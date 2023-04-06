Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Самсонов Василий Михайлович
Место рождения
Дата рождения22.03.1896
Дата смерти1978
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1896
Отец: Самсонов Михаил
Мать: Самсонова Минадора
Рождение ребёнка
До 1927
Сын: Самсонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1928
Сын: Самсонов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Самсонова Кира Васильевна
Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1937
Дочь: Синькова Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1940
Сын: Самсонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Самсонова Мария Ивановна
Смерть
1978