Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович 23.02.1896 — найти родственников по фамилии на Familio
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Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 23.02.1896, Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

умер 1978, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Сампсонов МихаилНеизвестно г.р.
Мать
Сампсонова (Исаакова) МинодораНеизвестно г.р.
Супруги
Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна22.03.1899 г.р.
Дети
Самсонов Владимир ВасильевичДо 1927 г.р.
Самсонов Виталий Васильевич12.06.1928 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.02.1896

Отец: Сампсонов Михаил

Мать: Сампсонова (Исаакова) Минодора

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Бракосочетание
21.11.1923

Жена: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Самсонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
12.06.1928

Сын: Самсонов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Самсонова Кира Васильевна

Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.12.1937

Дочь: Синькова (Самсонова) Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
26.04.1940

Сын: Самсонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1978
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

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