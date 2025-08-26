Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович
мужской, родился 23.02.1896, Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
умер 1978, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецСампсонов МихаилНеизвестно г.р.
МатьСампсонова (Исаакова) МинодораНеизвестно г.р.
Супруги
Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна22.03.1899 г.р.
Дети
Самсонов Владимир ВасильевичДо 1927 г.р.
Самсонов Виталий Васильевич12.06.1928 г.р.Показать еще 3
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Место
Комментарий
Рождение
23.02.1896
Отец: Сампсонов Михаил
Бракосочетание
21.11.1923
Рождение ребёнка
До 1927
Сын: Самсонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
12.06.1928
Сын: Самсонов Виталий Васильевич
Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Самсонова Кира Васильевна
Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
20.12.1937
Дочь: Синькова (Самсонова) Людмила Васильевна
Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна
Рождение ребёнка
26.04.1940
Сын: Самсонов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна
Смерть
1978