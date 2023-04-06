Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

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Самсонов Василий Михайлович

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Место рождения

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Дата рождения

22.03.1896

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1896

Отец: Самсонов Михаил

Мать: Самсонова Минадора

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Самсонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1928

Сын: Самсонов Виталий Васильевич

Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Самсонова Кира Васильевна

Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1937

Дочь: Синькова Людмила Васильевна

Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1940

Сын: Самсонов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Самсонова Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Мария Ивановна

Смерть
1978
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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