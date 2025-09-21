Сампсонова (Исаакова) Минодора Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Сампсонова (Исаакова) Минодора

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась Неизвестно, Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

умерла Неизвестно

Супруги
Сампсонов МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович23.02.1896 г.р.
Андреева (Самсонова) Софья МихайловнаНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Минина (Самсонова) Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Сампсонов Михаил

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сампсонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Андреева (Самсонова) Софья Михайловна

Отец ребёнка: Сампсонов Михаил

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Сампсонов Михаил

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова (Самсонова) Мария Михайловна

Отец ребёнка: Сампсонов Михаил

Рождение ребёнка
23.02.1896

Сын: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Отец ребёнка: Сампсонов Михаил

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Смерть
Неизвестно

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