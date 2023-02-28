Сампсонова (Исаакова) Минодора

Самсонова Минадора
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
22.03.1896
Сын: Самсонов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Софья Михайловна
Отец ребёнка: Самсонов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Самсонов Михаил
Смерть
Неизвестно