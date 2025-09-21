Сампсонова (Исаакова) Минодора
женский, родилась Неизвестно, Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
умерла Неизвестно
Супруги
Сампсонов МихаилНеизвестно г.р.
Дети
Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович23.02.1896 г.р.
Андреева (Самсонова) Софья МихайловнаНеизвестно г.р.Показать еще 3
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Минина (Самсонова) Зинаида Михайловна
Отец ребёнка: Сампсонов Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Сампсонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Андреева (Самсонова) Софья Михайловна
Отец ребёнка: Сампсонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Самсонова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Сампсонов Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронцова (Самсонова) Мария Михайловна
Отец ребёнка: Сампсонов Михаил
Рождение ребёнка
23.02.1896
Сын: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович
Отец ребёнка: Сампсонов Михаил
Смерть
Неизвестно