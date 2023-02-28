Сампсонова (Исаакова) Минодора

Самсонова Минадора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Минадора

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Место рождения

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
22.03.1896

Сын: Самсонов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронцова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Зинаида Михайловна

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Александра Михайловна

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Самсонова Софья Михайловна

Отец ребёнка: Самсонов Михаил

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Михаил

Смерть
Неизвестно
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