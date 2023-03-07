Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Самсонова (Перфильева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова (Перфильева) Мария Ивановна

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Место рождения

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Дата рождения

14.04.1900

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900

Отец: Перфильев Иван Перфилович

Мать: Перфильева Агафья

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Самсонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
12.06.1928

Сын: Самсонов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
Рождение ребёнка
1931

Дочь: Самсонова Кира Васильевна

Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
20.12.1937

Дочь: Синькова Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
26.04.1940

Сын: Самсонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самсонов Василий Михайлович

Смерть
1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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