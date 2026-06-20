Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна 22.03.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 22.03.1899, Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

умерла 1980, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Отец
Порфириев Иван ПерфиловичНеизвестно г.р.
Мать
Порфириева (Иларионова) Агафья Парамоновна1873 г.р.
Супруги
Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович23.02.1896 г.р.
Дети
Самсонов Владимир ВасильевичДо 1927 г.р.
Самсонов Виталий Васильевич12.06.1928 г.р.
Показать еще 3
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1899

Отец: Порфириев Иван Перфилович

Мать: Порфириева (Иларионова) Агафья Парамоновна

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Бракосочетание
21.11.1923

Муж: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
До 1927

Сын: Самсонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
12.06.1928

Сын: Самсонов Виталий Васильевич

Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд

Рождение ребёнка
1931

Дочь: Самсонова Кира Васильевна

Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
20.12.1937

Дочь: Синькова (Самсонова) Людмила Васильевна

Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
26.04.1940

Сын: Самсонов Владимир Васильевич

Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
1980
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Мы используем куки для улучшения работы сайта.