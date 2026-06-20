Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна
женский, родилась 22.03.1899, Коростыни, Бутковская волость, Лужский уезд
умерла 1980, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
ОтецПорфириев Иван ПерфиловичНеизвестно г.р.
МатьПорфириева (Иларионова) Агафья Парамоновна1873 г.р.
Супруги
Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович23.02.1896 г.р.
Дети
Самсонов Владимир ВасильевичДо 1927 г.р.
Самсонов Виталий Васильевич12.06.1928 г.р.Показать еще 3
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Рождение
22.03.1899
Бракосочетание
21.11.1923
Рождение ребёнка
До 1927
Сын: Самсонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1928
Сын: Самсонов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Самсонова Кира Васильевна
Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1937
Дочь: Синькова (Самсонова) Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1940
Сын: Самсонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Самсонов (Сампсонов) Василий Михайлович
Смерть
1980