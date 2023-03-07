Самсонова (Перфилова) Мария Ивановна

Самсонова (Перфильева) Мария Ивановна
Место рождения
Дата рождения14.04.1900
Дата смерти1980
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1900
Отец: Перфильев Иван Перфилович
Мать: Перфильева Агафья
Рождение ребёнка
До 1927
Сын: Самсонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
12.06.1928
Сын: Самсонов Виталий Васильевич
Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
1931
Дочь: Самсонова Кира Васильевна
Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
20.12.1937
Дочь: Синькова Людмила Васильевна
Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович
Рождение ребёнка
26.04.1940
Сын: Самсонов Владимир Васильевич
Отец ребёнка: Самсонов Василий Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1980