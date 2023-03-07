Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Самсонова Кира Васильевна
Самсонова Кира Васильевна
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Дата рождения
1931
Дата смерти
1954
Пол
Женский
Отец
Самсонов Василий Михайлович
1896 г.р.
Мать
Самсонова (Перфильева) Мария Ивановна
1900 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Самсонов Василий Михайлович
Мать:
Самсонова Мария Ивановна
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1954
Санкт-Петербург
, Города, Санктпетербургская губерния
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия