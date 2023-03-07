Самсонова Кира Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самсонова Кира Васильевна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

1931

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Самсонов Василий Михайлович

Мать: Самсонова Мария Ивановна

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
1954
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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