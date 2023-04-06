Мартин Семёнов
Место рождения
Дата рождения1790
Дата смерти05.03.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: Семён Артемов
Мать: Елена Кодратова
Бракосочетание
04.02.1806
Жена: Екатерина Иванова
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1819
Дочь: Анна Мартинова
Мать ребёнка: Екатерина Иванова
Смерть
05.03.1820