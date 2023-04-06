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Мартин Семёнов

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Место рождения

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1790

Дата смерти

05.03.1820

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: Семён Артемов

Мать: Елена Кодратова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
04.02.1806

Жена: Екатерина Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
03.02.1819

Дочь: Анна Мартинова

Мать ребёнка: Екатерина Иванова

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
05.03.1820
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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