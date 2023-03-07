Елена Кодратова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Елена Кодратова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

11.07.1822

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754

Сын: Исидор Семёнов

Отец ребёнка: Семён Артемов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение
1762

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1762

Сын: Леонтий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Артемов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1773

Сын: Анисим Семёнов

Отец ребёнка: Семён Артемов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
До 1776

Дочь: Мария Семёнова

Отец ребёнка: Семён Артемов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1784

Дочь: Варвара Семёнова

Отец ребёнка: Семён Артемов

Рождение ребёнка
До 1787

Сын: Терентий Семёнов

Отец ребёнка: Семён Артемов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1788

Сын: Сергей Семёнов

Отец ребёнка: Семён Артемов

Рождение ребёнка
1790

Сын: Мартин Семёнов

Отец ребёнка: Семён Артемов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
13.06.1794

Дочь: Акилина Семёнова

Отец ребёнка: Семён Артемов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
24.05.1796

Дочь: Елена Семёнова

Отец ребёнка: Семён Артемов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Смерть
11.07.1822
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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