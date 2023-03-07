Елена Кодратова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смерти11.07.1822
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1754
Сын: Исидор Семёнов
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение
1762
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1762
Сын: Леонтий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение ребёнка
1773
Сын: Анисим Семёнов
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение ребёнка
До 1776
Дочь: Мария Семёнова
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение ребёнка
1784
Дочь: Варвара Семёнова
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение ребёнка
До 1787
Сын: Терентий Семёнов
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение ребёнка
1788
Сын: Сергей Семёнов
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение ребёнка
1790
Сын: Мартин Семёнов
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение ребёнка
13.06.1794
Дочь: Акилина Семёнова
Отец ребёнка: Семён Артемов
Рождение ребёнка
24.05.1796
Дочь: Елена Семёнова
Отец ребёнка: Семён Артемов
Смерть
11.07.1822