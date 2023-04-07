Озимова Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озимова Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1895

Сын: Озимов Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Озимов Алексей Петрович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
После 1897

Сын: Озимов Николай ??

Отец ребёнка: Озимов Алексей Петрович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Озимов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Озимов Алексей Петрович

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Озимов Алексей Петрович

Смерть
Неизвестно
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