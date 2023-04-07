Озимова Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1895
Сын: Озимов Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Озимов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
После 1897
Сын: Озимов Николай ??
Отец ребёнка: Озимов Алексей Петрович
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Озимов Алексей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно