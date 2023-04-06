Озимов Алексей Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Озимов Алексей Петрович

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Место рождения

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1867

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Озимов Петр Ефремович

Мать: Озимова Агафья Александровна

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1895

Сын: Озимов Александр Алексеевич

Мать ребёнка: Озимова Евдокия Алексеевна

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
После 1897

Сын: Озимов Николай ??

Мать ребёнка: Озимова Евдокия Алексеевна

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Озимов Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Озимова Евдокия Алексеевна

Шоломово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озимова Евдокия Алексеевна

Смерть
Неизвестно
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