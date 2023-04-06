Озимов Алексей Петрович
Место рождения
Дата рождения1867
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Рождение ребёнка
1895
Сын: Озимов Александр Алексеевич
Мать ребёнка: Озимова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
После 1897
Сын: Озимов Николай ??
Мать ребёнка: Озимова Евдокия Алексеевна
Рождение ребёнка
1897
Мать ребёнка: Озимова Евдокия Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно