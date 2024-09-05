Егоров Александр Иванович
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1837
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837
Отец: Егоров Иван Иванович
Мать: Егорова Ирина Кирилловна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1862
Сын: Егоров Михаил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1863
Сын: Егоров Гавриил Александрович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Егоров Павел Александрович
Мать ребёнка: Егорова Ксения Васильевна
Смерть
Неизвестно