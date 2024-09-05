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Егоров Александр Иванович

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1837

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1799 г.р.

Мать

Вычислено 1797 г.р.

Жена

Вычислено 1835 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1837

Отец: Егоров Иван Иванович

Мать: Егорова Ирина Кирилловна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Ксения Васильевна

Рождение ребёнка
Вычислено 1862

Сын: Егоров Михаил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1863

Сын: Егоров Гавриил Александрович

Мать ребёнка: не указана

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Егоров Павел Александрович

Мать ребёнка: Егорова Ксения Васильевна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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