Егорова Ксения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Ксения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1835

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1837 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Александр Иванович

Рождение ребёнка
Вычислено 1872

Сын: Егоров Павел Александрович

Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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