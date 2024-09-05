Егорова Ксения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1835
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1872
Сын: Егоров Павел Александрович
Отец ребёнка: Егоров Александр Иванович
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно