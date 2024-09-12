Егорова Ирина Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Егорова Ирина Кирилловна

Место рождения

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

Вычислено 1797

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1751 г.р.

Мать

Вычислено 1751 г.р.

Муж

Вычислено 1799 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797

Отец: Кирилл Алексеевич

Мать: Мария Максимовна

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
Неизвестно
Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Егоров Иван Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1817

Дочь: Настасья Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1821

Сын: Егоров Никита Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.08.1829 ст.

Дочь: Коротихина Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1835

Сын: Егоров Леонтий Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1837

Сын: Егоров Александр Иванович

Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович

Каймары, Высокогорский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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