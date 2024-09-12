Егорова Ирина Кирилловна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1797
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1797
Отец: Кирилл Алексеевич
Мать: Мария Максимовна
Крещение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Егоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1817
Дочь: Настасья Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1821
Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
05.08.1829 ст.
Дочь: Коротихина Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1835
Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович
Рождение ребёнка
Вычислено 1837
Сын: Егоров Александр Иванович
Отец ребёнка: Егоров Иван Иванович
Смерть
Неизвестно