Селезнев Николай Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Николай Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1906

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1935

Сын: Селезнев Евгений Николаевич

Мать ребёнка: Селезнева Матрона Владимировна

Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область
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