Селезнев Николай Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1906
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1935
Сын: Селезнев Евгений Николаевич
Мать ребёнка: Селезнева Матрона Владимировна
Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно
Самара, Самара, Самарская область