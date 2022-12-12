посёлок Новоорск, посёлок Новоорск, Новоорский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019) — Familio

Новоорск

Новоорский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Оренбургская губерния, Орский уезд
821Ново-Орская, стан. казач. Ор. в.при рч. Кумаке.3460237704785Церковь православная 1, базар еженедельно, ярмарка с 6 по 14 декабря.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Оренбургская губерния, Орский уезд, Станичный юрт Орский
500. Ново-Орский, поселок казачий, при речке Кумаке, дворов 305, жителей 1762, церковь православная, 2 школы, 16 лавок, баз. еженедельно, ярмарка: 6-го — 14-го декабря.

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Оренбургская область, Новоорский район
11810Новоорскпосёлок51°23'с.ш.58°59'в.д.M-40-022

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Оренбургская область, Новоорский муниципальный район, Сельское поселение Новоорский поссовет
53630414101п Новоорскпоселок
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