Новоорск
Новоорский муниципальный район, Оренбургская область (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок
- Координаты
- СправочникиСправочники
- ФамилииФамилии
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- ИсточникиИсточники
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
821Ново-Орская, стан. казач. Ор. в.при рч. Кумаке.3460237704785Церковь православная 1, базар еженедельно, ярмарка с 6 по 14 декабря.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
500. Ново-Орский, поселок казачий, при речке Кумаке, дворов 305, жителей 1762, церковь православная, 2 школы, 16 лавок, баз. еженедельно, ярмарка: 6-го — 14-го декабря.
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
11810Новоорскпосёлок51°23'с.ш.58°59'в.д.M-40-022
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
53630414101п Новоорскпоселок