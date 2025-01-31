Толстой Евгений Васильевич 07.04.1851 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстой Евгений Васильевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 07.04.1851, Одесса, Одеська область

умер Неизвестно

Мать
Толстая (Соковнина) Анна Дмитриевна1816 г.р.
Отец
Толстой Василий Сергеевич28.02.1819 ст. г.р.
Супруги
Толстая (Тургенева) Мария Леонтьевна16.08.1857 г.р.
Дети
Толстой Дмитрий Евгеньевич1872 г.р.
Толстая Анна Евгеньевна1882 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1851

Отец: Толстой Василий Сергеевич

Мать: Толстая (Соковнина) Анна Дмитриевна

Одесса, Одеська область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Толстая (Тургенева) Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1872

Сын: Толстой Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: Толстая (Тургенева) Мария Леонтьевна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Толстая Анна Евгеньевна

Мать ребёнка: Толстая (Тургенева) Мария Леонтьевна

Смерть
Неизвестно

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