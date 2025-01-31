Толстой Евгений Васильевич
мужской, родился 07.04.1851, Одесса, Одеська область
умер Неизвестно
МатьТолстая (Соковнина) Анна Дмитриевна1816 г.р.
ОтецТолстой Василий Сергеевич28.02.1819 ст. г.р.
Супруги
Толстая (Тургенева) Мария Леонтьевна16.08.1857 г.р.
Дети
Толстой Дмитрий Евгеньевич1872 г.р.
Толстая Анна Евгеньевна1882 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1851
Одесса, Одеська область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1872
Сын: Толстой Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: Толстая (Тургенева) Мария Леонтьевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Толстая Анна Евгеньевна
Мать ребёнка: Толстая (Тургенева) Мария Леонтьевна
Смерть
Неизвестно