Толстая (Соковнина) Анна Дмитриевна
женский, родилась 1816
умерла До 1857
Супруги
Толстой Василий Сергеевич28.02.1819 ст. г.р.
Дети
Толстой Евгений Васильевич07.04.1851 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.04.1850
Рождение ребёнка
07.04.1851
Сын: Толстой Евгений Васильевич
Отец ребёнка: Толстой Василий Сергеевич
Одесса, Одеська область
Смерть
До 1857