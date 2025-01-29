Толстая (Соковнина) Анна Дмитриевна 1816 — найти родственников по фамилии на Familio

Толстая (Соковнина) Анна Дмитриевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1816

умерла До 1857

Супруги
Толстой Василий Сергеевич28.02.1819 ст. г.р.
Дети
Толстой Евгений Васильевич07.04.1851 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.04.1850

Муж: Толстой Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
07.04.1851

Сын: Толстой Евгений Васильевич

Отец ребёнка: Толстой Василий Сергеевич

Одесса, Одеська область

Смерть
До 1857

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