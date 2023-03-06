Шарапова (Шмакова) Анна Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1756
Дата смерти31.08.1827
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Климонтова
Отец ребёнка: Шарапов Климонт Прокопьевич
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шарапов Прокопий Климонтович
Отец ребёнка: Шарапов Климонт Прокопьевич
Рождение ребёнка
1786
Отец ребёнка: Шарапов Климонт Прокопьевич
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Климонтова
Отец ребёнка: Шарапов Климонт Прокопьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
31.08.1827