Шарапова (Шмакова) Анна Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШарапова (Шмакова) Анна Никифоровна

Шарапова (Шмакова) Анна Никифоровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1756

Дата смерти

31.08.1827

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1756

Отец: Шмаков Никифор Степанович

Мать: Шмакова Настасья Семенова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Климонтова

Отец ребёнка: Шарапов Климонт Прокопьевич

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шарапов Прокопий Климонтович

Отец ребёнка: Шарапов Климонт Прокопьевич

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шарапов Иван Климонтович

Отец ребёнка: Шарапов Климонт Прокопьевич

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Климонтова

Отец ребёнка: Шарапов Климонт Прокопьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шарапов Климонт Прокопьевич

Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
31.08.1827
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close