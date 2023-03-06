Шарапов Климонт Прокопьевич
Место рожденияд. Мостовская Кировская обл.
Дата рождения1754
Дата смерти18.10.1836
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754
д. Мостовская Кировская обл.
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Евдокия Климонтова
Мать ребёнка: Шарапова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1784
Сын: Шарапов Прокопий Климонтович
Мать ребёнка: Шарапова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1786
Мать ребёнка: Шарапова Анна Никифоровна
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Евдокия Климонтова
Мать ребёнка: Шарапова Анна Никифоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.10.1836
Причина смерти: натуральной