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Шарапов Климонт Прокопьевич

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Место рождения

д. Мостовская Кировская обл.

Дата рождения

1754

Дата смерти

18.10.1836

Пол

Мужской

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1754

Отец: Шарапов Прокопий Алексеевич

Мать: Шарапова Матрона Федоровна

д. Мостовская Кировская обл.
Рождение ребёнка
1782

Дочь: Евдокия Климонтова

Мать ребёнка: Шарапова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1784

Сын: Шарапов Прокопий Климонтович

Мать ребёнка: Шарапова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1786

Сын: Шарапов Иван Климонтович

Мать ребёнка: Шарапова Анна Никифоровна

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Евдокия Климонтова

Мать ребёнка: Шарапова Анна Никифоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шарапова Анна Никифоровна

Место жительства
Неизвестно
Коновцы, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
18.10.1836
Причина смерти: натуральной
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