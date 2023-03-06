Шмакова (Черных) Настасья Семенова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шмакова (Черных) Настасья Семенова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1728

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728

Отец: Черных Семен Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Дочь: Шарапова Анна Никифоровна

Отец ребёнка: Шмаков Никифор Степанович

Рождение ребёнка
1761

Дочь: Ксения Никифоровна

Отец ребёнка: Шмаков Никифор Степанович

Смерть
Неизвестно
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