Шмакова (Черных) Настасья Семенова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1728
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1728
Отец: Черных Семен Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Шарапова Анна Никифоровна
Отец ребёнка: Шмаков Никифор Степанович
Рождение ребёнка
1761
Дочь: Ксения Никифоровна
Отец ребёнка: Шмаков Никифор Степанович
Смерть
Неизвестно