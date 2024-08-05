Обнорский Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обнорский Михаил Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.?.1893

Дочь: (Обнорская) Евгения Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1895

Дочь: (Обнорская) Елизавета Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1897

Дочь: Обнорская (Чулкова) Варвара Михайловна

Мать ребёнка: не указана

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