Обнорский Михаил Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1875
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.?.1893
Дочь: (Обнорская) Евгения Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1895
Дочь: (Обнорская) Елизавета Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1897
Дочь: Обнорская (Чулкова) Варвара Михайловна
Мать ребёнка: не указана