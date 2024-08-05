Обнорская (Чулкова) Варвара Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1897
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1897
Отец: Обнорский Михаил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1919
Отец ребёнка: Чулков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1923
Отец ребёнка: Чулков Алексей Иванович
Рождение ребёнка
27.02.1926
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чулков Алексей Иванович