Обнорская (Чулкова) Варвара Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Обнорская (Чулкова) Варвара Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1897

Пол

Женский

Отец

1875 г.р.

Мать

Не указана

Дети

1919 г.р.
1923 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИС
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Место
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Рождение
01.01.1897

Отец: Обнорский Михаил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1919

Сын: Чулков Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Чулков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1923

Сын: Чулков Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Чулков Алексей Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1926

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чулков Алексей Иванович

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