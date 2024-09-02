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Марфа Якимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1771

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1756 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1771

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яков Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Тимофей Яковлевич

Отец ребёнка: Яков Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788

Дочь: Малиновцева Парасковья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791

Дочь: Пыжьянова Марья Яковлевна

Отец ребёнка: Яков Леонтьевич

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Смерть
Неизвестно

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