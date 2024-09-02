Марфа Якимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1771
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1771
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Яков Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Тимофей Яковлевич
Отец ребёнка: Яков Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1788
Дочь: Малиновцева Парасковья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Рождение ребёнка
Около 1791
Дочь: Пыжьянова Марья Яковлевна
Отец ребёнка: Яков Леонтьевич
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 104 оборот
Смерть
Неизвестно