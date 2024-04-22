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Рябцев Иван Моисеев

Место рождения

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

13.02.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1858 ст.

Отец: Рябцев Моисей Филимонов

Мать: Рябцева Татьяна Герасимова

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Казанская церковь Малой Приваловки
Крещение
15.02.1858 ст.
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Казанская церковь Малой Приваловки Метрическая книга 1858-1861 Ф.И-84. Оп.2. Д.37.стр47
Бракосочетание
23.10.1877 ст.

Жена: не указана

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1881

Сын: Рябцев Поликарп Иванов

Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
07.07.1882 ст.

Дочь: Рябцева Елена Иванова

Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга Казанской Церкви Малой Приваловки (ф.И-331 оп.4 д.257, стр.16). В записи родителей (отца) возможна ошибка в фамилии - указан как Соколов Иван Моисеев (д.б. Рябцев). Учитывая Ревизски... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1884

Дочь: Рябцева Афанасия Ивановна

Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
1892

Сын: Рябцев Прокопий Иванов

Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябцева Параскева Герасимова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцев Абрам Иванович

Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова

Смерть
Неизвестно
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