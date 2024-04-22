Рябцев Иван Моисеев
Место рождения
Дата рождения13.02.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.1858 ст.
Казанская церковь Малой Приваловки
Крещение
15.02.1858 ст.
Казанская церковь Малой Приваловки Метрическая книга 1858-1861 Ф.И-84. Оп.2. Д.37.стр47
Бракосочетание
23.10.1877 ст.
Рождение ребёнка
18.02.1881
Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
07.07.1882 ст.
Дочь: Рябцева Елена Иванова
Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова
Метрическая книга Казанской Церкви Малой Приваловки (ф.И-331 оп.4 д.257, стр.16). В записи родителей (отца) возможна ошибка в фамилии - указан как Соколов Иван Моисеев (д.б. Рябцев). Учитывая Ревизски... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1884
Дочь: Рябцева Афанасия Ивановна
Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Рябцева Параскева Герасимова
Смерть
Неизвестно