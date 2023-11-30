Рябцева (Анохина) Параскева Герасимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРябцева (Анохина) Параскева Герасимова

Рябцева (Анохина) Параскева Герасимова

Место рождения

Владимировка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

24.10.1859 ст.

Дата смерти

После 1946

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1859 ст.

Отец: Анохин Герасим Васильев

Мать: Феодосия Никитина

Владимировка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Крещение
25.10.1859 ст.
Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Казанская церковь Малая Приваловка
Бракосочетание
23.10.1877 ст.

Муж: не указан

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.02.1881

Сын: Рябцев Поликарп Иванов

Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев

Рождение ребёнка
07.07.1882 ст.

Дочь: Рябцева Елена Иванова

Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев

Малая Приваловка, Верхнехавский муниципальный район, Воронежская область
Метрическая книга Казанской Церкви Малой Приваловки (ф.И-331 оп.4 д.257, стр.16). В записи родителей (отца) возможна ошибка в фамилии - указан как Соколов Иван Моисеев (д.б. Рябцев). Учитывая Ревизски... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1884

Дочь: Рябцева Афанасия Ивановна

Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев

Рождение ребёнка
1892

Сын: Рябцев Прокопий Иванов

Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рябцев Иван Моисеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рябцев Абрам Иванович

Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев

Смерть
После 1946
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close