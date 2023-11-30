Рябцева (Анохина) Параскева Герасимова
Место рождения
Дата рождения24.10.1859 ст.
Дата смертиПосле 1946
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1859 ст.
Отец: Анохин Герасим Васильев
Мать: Феодосия Никитина
Крещение
25.10.1859 ст.
Казанская церковь Малая Приваловка
Бракосочетание
23.10.1877 ст.
Муж: не указан
Рождение ребёнка
18.02.1881
Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев
Рождение ребёнка
07.07.1882 ст.
Дочь: Рябцева Елена Иванова
Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев
Метрическая книга Казанской Церкви Малой Приваловки (ф.И-331 оп.4 д.257, стр.16). В записи родителей (отца) возможна ошибка в фамилии - указан как Соколов Иван Моисеев (д.б. Рябцев). Учитывая Ревизски... Показать все
Рождение ребёнка
06.09.1884
Дочь: Рябцева Афанасия Ивановна
Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев
Рождение ребёнка
1892
Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябцев Иван Моисеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рябцев Иван Моисеев
Смерть
После 1946