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Петров Арсений Игоревич
Петров Арсений Игоревич
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Место рождения
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
Дата рождения
24.06.2007
Пол
Мужской
Отец
Петров Игорь Викторович
1963 г.р.
Мать
Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна
1969 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ТС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.2007
Отец:
Петров Игорь Викторович
Мать:
Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна
Великий Новгород
, Великий Новгород, Новгородская область
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