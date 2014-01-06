Петров Игорь Викторович
Место рождения
Дата рождения09.02.1963
Дата смерти06.01.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1963
Отец: Петров Виктор Иванович
Мать: Сухарева Раиса Андреевна
Рождение ребёнка
24.06.1998
Мать ребёнка: Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна
Бракосочетание
01.06.2005
Рождение ребёнка
24.06.2007
Мать ребёнка: Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна
Смерть
06.01.2014