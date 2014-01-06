Петров Игорь Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПетров Игорь Викторович

Петров Игорь Викторович

Место рождения

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область

Дата рождения

09.02.1963

Дата смерти

06.01.2014

Пол

Мужской

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.02.1963

Отец: Петров Виктор Иванович

Мать: Сухарева Раиса Андреевна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.06.1998

Сын: Петров Артём Игоревич

Мать ребёнка: Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Бракосочетание
01.06.2005

Жена: Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Рождение ребёнка
24.06.2007

Сын: Петров Арсений Игоревич

Мать ребёнка: Саламатина Лещенко Татьяна Егоровна

Великий Новгород, Великий Новгород, Новгородская область
Смерть
06.01.2014
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close