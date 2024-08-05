Крюков Пимен Максимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюков Пимен Максимович

Крюков Пимен Максимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: Крюков Максим Тихонович

Мать: Крюкова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крюкова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
1759

Сын: Крюков Венедикт Пименович

Мать ребёнка: Крюкова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Крюкова) Настасья Пименовна

Мать ребёнка: Крюкова Ирина Захаровна

Рождение ребёнка
1762

Сын: Крюков Яков Пименович

Мать ребёнка: Крюкова Ирина Захаровна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.