Крюков Пимен Максимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: Крюков Максим Тихонович
Мать: Крюкова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крюкова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
1759
Сын: Крюков Венедикт Пименович
Мать ребёнка: Крюкова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Крюкова) Настасья Пименовна
Мать ребёнка: Крюкова Ирина Захаровна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Крюкова Ирина Захаровна
Смерть
Неизвестно