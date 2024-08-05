Крюкова Ирина Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1737
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1759
Сын: Крюков Венедикт Пименович
Отец ребёнка: Крюков Пимен Максимович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Крюков Пимен Максимович
Рождение ребёнка
1762
Дочь: (Крюкова) Настасья Пименовна
Отец ребёнка: Крюков Пимен Максимович
Смерть
Неизвестно