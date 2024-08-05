Крюкова Ирина Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрюкова Ирина Захаровна

Крюкова Ирина Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1737

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Пимен Максимович

Рождение ребёнка
1759

Сын: Крюков Венедикт Пименович

Отец ребёнка: Крюков Пимен Максимович

Рождение ребёнка
1762

Сын: Крюков Яков Пименович

Отец ребёнка: Крюков Пимен Максимович

Рождение ребёнка
1762

Дочь: (Крюкова) Настасья Пименовна

Отец ребёнка: Крюков Пимен Максимович

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.