Крюкова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1706
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1713
Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1717
Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1718
Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1732
Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1734
Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1737
Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович
Рождение ребёнка
1738
Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович
Смерть
Неизвестно