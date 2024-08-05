Крюкова Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крюкова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1706

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1706

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крюков Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1713

Сын: Крюков Фома Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1717

Сын: Крюков Пётр Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1718

Сын: Крюков Сергей Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Крюков Трофим Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1734

Сын: Крюков Иван Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1737

Сын: Крюков Пимен Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович

Рождение ребёнка
1738

Сын: Крюков Максим Максимович

Отец ребёнка: Крюков Максим Тихонович

Смерть
Неизвестно

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