(Дружинина) Аполлинария Николаевна
женский, родилась 24.09.1838 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
умерла 25.02.1840 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область
ОтецДружинин Николай МихайловичВычислено 1805 ст. г.р.
МатьДружинина (Немирова) Августа ВасильевнаВычислено 1810 ст. г.р.
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Рождение
24.09.1838 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область
Смерть
25.02.1840 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область