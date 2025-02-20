(Дружинина) Аполлинария Николаевна 24.09.1838 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Дружинина) Аполлинария Николаевна

Автор
ИИ
Иванова И.

женский, родилась 24.09.1838 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

умерла 25.02.1840 ст., Вологда, город Вологда, Вологодская область

Отец
Дружинин Николай МихайловичВычислено 1805 ст. г.р.
Мать
Дружинина (Немирова) Августа ВасильевнаВычислено 1810 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.09.1838 ст.

Отец: Дружинин Николай Михайлович

Мать: Дружинина (Немирова) Августа Васильевна

Вологда, город Вологда, Вологодская область

Смерть
25.02.1840 ст.
Вологда, город Вологда, Вологодская область

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