Дружинина (Немирова) Августа Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дружинина (Немирова) Августа Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1810 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
11.05.1830 ст.

Муж: Дружинин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
06.10.1831 ст.

Дочь: Александра Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.10.1832 ст.

Сын: Дружинин Александр Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
04.07.1833 ст.

Дочь: Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
16.12.1834 ст.

Дочь: Анна Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.03.1837 ст.

Сын: Дружинин Ираклий Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
24.09.1838 ст.

Дочь: Аполлинария Николаевна

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Вологда, город Вологда, Вологодская область
Рождение ребёнка
07.01.1840 ст.

Сын: Дружинин Михаил Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
14.02.1842 ст.

Сын: Дружинин Василий Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.

Сын: Дружинин Николай Николаевич

Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович

Смерть
Неизвестно
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