Дружинина (Немирова) Августа Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1810 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1810 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.05.1830 ст.
Рождение ребёнка
06.10.1831 ст.
Дочь: Александра Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
02.10.1832 ст.
Сын: Дружинин Александр Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
04.07.1833 ст.
Дочь: Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
16.12.1834 ст.
Дочь: Анна Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
19.03.1837 ст.
Сын: Дружинин Ираклий Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
24.09.1838 ст.
Дочь: Аполлинария Николаевна
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
07.01.1840 ст.
Сын: Дружинин Михаил Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
14.02.1842 ст.
Сын: Дружинин Василий Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Рождение ребёнка
Вычислено 1845 ст.
Сын: Дружинин Николай Николаевич
Отец ребёнка: Дружинин Николай Михайлович
Смерть
Неизвестно