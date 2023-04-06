Шейдин Иван Николаев
Место рождения
Дата рожденияПосле 1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1857
Отец: Шейдин Николай ст
Мать: Шейдина Наталия Андреева
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мазурина Ирина Иванова
Мать ребёнка: Шейдина Параскева Иванова
Рождение ребёнка
08.06.1899
Дочь: Мария Иванова
Мать ребёнка: Шейдина Параскева Иванова
Военная служба
1899
запасной унтер-офицер
Рождение ребёнка
28.08.1906
Мать ребёнка: Шейдина Дария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шейдина Дария Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно