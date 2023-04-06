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Шейдин Иван Николаев

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

После 1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1857

Отец: Шейдин Николай ст

Мать: Шейдина Наталия Андреева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мазурина Ирина Иванова

Мать ребёнка: Шейдина Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
08.06.1899

Дочь: Мария Иванова

Мать ребёнка: Шейдина Параскева Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1899
запасной унтер-офицер
Рождение ребёнка
28.08.1906

Сын: Шейдин Александр Иванов

Мать ребёнка: Шейдина Дария Иванова

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Дария Иванова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шейдина Параскева Иванова

Смерть
Неизвестно
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