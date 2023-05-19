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Шейдина Параскева Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1857 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872

Дочь: Мазурина Ирина Иванова

Отец ребёнка: Шейдин Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
До 1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.06.1899

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Шейдин Иван Николаев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шейдин Иван Николаев

Смерть
Неизвестно
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