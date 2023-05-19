Шейдина Параскева Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1872
Дочь: Мазурина Ирина Иванова
Отец ребёнка: Шейдин Иван Николаев
Рождение
До 1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.06.1899
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Шейдин Иван Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шейдин Иван Николаев
Смерть
Неизвестно