Шонгина (Бусарева) Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шонгина (Бусарева) Матрона

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

24.03.1846

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1846

Отец: Бусаревъ Тимофей

Мать: Бусарева Евдокия

Александровка
Бракосочетание
21.01.1866

Муж: Шонгинъ Гавріилъ

Рождение ребёнка
01.03.1868

Сын: Шонгинъ Герасимъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Гавріилъ

Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1869

Сын: Шонгинъ Иванъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Гавріилъ

Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1872

Дочь: Еѵдокія

Отец ребёнка: Шонгинъ Гавріилъ

Александровка
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