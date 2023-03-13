Шонгина (Бусарева) Матрона
Место рожденияАлександровка
Дата рождения24.03.1846
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
24.03.1846
Отец: Бусаревъ Тимофей
Мать: Бусарева Евдокия
Александровка
Бракосочетание
21.01.1866
Муж: Шонгинъ Гавріилъ
Рождение ребёнка
01.03.1868
Сын: Шонгинъ Герасимъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Гавріилъ
Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1869
Сын: Шонгинъ Иванъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Гавріилъ
Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1872
Дочь: Еѵдокія
Отец ребёнка: Шонгинъ Гавріилъ
Александровка