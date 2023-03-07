Бусарева (Кофейникова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарева (Кофейникова) Евдокия

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1814

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Кофейниковъ Тимофей

Мать: Кофейникова Аксинья Антонова

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
?.01.1834

Муж: Бусаревъ Тимофей

Рождение ребёнка
07.01.1836

Дочь: Татьяна

Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
?.04.1838

Сын: Бусыревъ Нифантъ

Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
17.11.1839

Сын: Бусаревъ Григорий

Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
25.04.1843

Дочь: Бусарева Пелагея

Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
24.03.1846

Дочь: Шонгина Матрона

Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей

Александровка
Рождение ребёнка
28.06.1851

Сын: Бусаревъ Кузьма

Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей

Александровка
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