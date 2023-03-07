Бусарева (Кофейникова) Евдокия
Место рождения
Дата рождения1814
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Кофейниковъ Тимофей
Бракосочетание
?.01.1834
Муж: Бусаревъ Тимофей
Рождение ребёнка
07.01.1836
Дочь: Татьяна
Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
?.04.1838
Сын: Бусыревъ Нифантъ
Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
17.11.1839
Сын: Бусаревъ Григорий
Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
25.04.1843
Дочь: Бусарева Пелагея
Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
24.03.1846
Дочь: Шонгина Матрона
Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей
Александровка
Рождение ребёнка
28.06.1851
Сын: Бусаревъ Кузьма
Отец ребёнка: Бусаревъ Тимофей
Александровка