Шонгинъ Гавріилъ
Место рожденияАлександровка
Дата рождения10.07.1847
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1847
Отец: Шонгинъ Григорій
Мать: Шонгина Лукерья
Александровка
Бракосочетание
21.01.1866
Жена: Шонгина Матрона
Рождение ребёнка
01.03.1868
Сын: Шонгинъ Герасимъ
Мать ребёнка: Шонгина Матрона
Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1869
Сын: Шонгинъ Иванъ
Мать ребёнка: Шонгина Матрона
Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1872
Дочь: Еѵдокія
Мать ребёнка: Шонгина Матрона
Александровка