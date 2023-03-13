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Шонгинъ Гавріилъ

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Место рождения

Александровка

Дата рождения

10.07.1847

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.07.1847

Отец: Шонгинъ Григорій

Мать: Шонгина Лукерья

Александровка
Бракосочетание
21.01.1866

Жена: Шонгина Матрона

Рождение ребёнка
01.03.1868

Сын: Шонгинъ Герасимъ

Мать ребёнка: Шонгина Матрона

Александровка
Рождение ребёнка
12.09.1869

Сын: Шонгинъ Иванъ

Мать ребёнка: Шонгина Матрона

Александровка
Рождение ребёнка
04.03.1872

Дочь: Еѵдокія

Мать ребёнка: Шонгина Матрона

Александровка
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