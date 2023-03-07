Шонгина (Колкотина) Лукерья
Место рождения
Дата рождения14.05.1821
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1821
Отец: Колкотинъ Петръ
Мать: Колкотина Авдотья
Бракосочетание
16.02.1840
Муж: Шонгинъ Григорій
Рождение ребёнка
01.03.1841
Дочь: Потѣшина Евдокія
Отец ребёнка: Шонгинъ Григорій
Александровка
Рождение ребёнка
15.02.1843
Дочь: Шонгина Марианна
Отец ребёнка: Шонгинъ Григорій
Александровка
Рождение ребёнка
14.07.1845
Сын: Шонгинъ Илія
Отец ребёнка: Шонгинъ Григорій
Александровка
Рождение ребёнка
10.07.1847
Сын: Шонгинъ Гавріилъ
Отец ребёнка: Шонгинъ Григорій
Александровка