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Шонгина (Колкотина) Лукерья

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

14.05.1821

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1821

Отец: Колкотинъ Петръ

Мать: Колкотина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
16.02.1840

Муж: Шонгинъ Григорій

Рождение ребёнка
01.03.1841

Дочь: Потѣшина Евдокія

Отец ребёнка: Шонгинъ Григорій

Александровка
Рождение ребёнка
15.02.1843

Дочь: Шонгина Марианна

Отец ребёнка: Шонгинъ Григорій

Александровка
Рождение ребёнка
14.07.1845

Сын: Шонгинъ Илія

Отец ребёнка: Шонгинъ Григорій

Александровка
Рождение ребёнка
10.07.1847

Сын: Шонгинъ Гавріилъ

Отец ребёнка: Шонгинъ Григорій

Александровка
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