Третьякова Елизавета Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Третьяков (?) Пётр Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Третьяков (?) Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1829
Сын: Третьяков (?) Иван Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1831
Сын: Третьяков (?) Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Третьякова) Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович
Смерть
Неизвестно