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Третьякова Елизавета Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Третьяков (?) Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Третьяков (?) Пётр Алексеевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Третьяков (?) Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1829

Сын: Третьяков (?) Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1831

Сын: Третьяков (?) Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Третьякова) Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Третьяков (?) Алексей Иванович

Смерть
Неизвестно

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