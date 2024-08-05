Третьяков (?) Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Третьяков (?) Алексей Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Третьяков (?) Иван (2-Й) Ефимович

Мать: Третьякова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Третьякова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Третьяков (?) Пётр Алексеевич

Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Третьяков (?) Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1829

Сын: Третьяков (?) Иван Алексеевич

Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1831

Сын: Третьяков (?) Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна

Рождение ребёнка
1834

Дочь: (Третьякова) Анна Алексеевна

Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна

Смерть
Неизвестно

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