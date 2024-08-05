Третьяков (?) Алексей Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1825
Сын: Третьяков (?) Пётр Алексеевич
Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Третьяков (?) Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1829
Сын: Третьяков (?) Иван Алексеевич
Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1831
Сын: Третьяков (?) Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна
Рождение ребёнка
1834
Дочь: (Третьякова) Анна Алексеевна
Мать ребёнка: Третьякова Елизавета Андреевна
Смерть
Неизвестно