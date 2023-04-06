Киржаков Василий Кириллович
Место рождения
Дата рожденияПосле 1856
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1856
Отец: Киржаков Кирилл Иванович
Мать: Настасья Максимовна
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Киржаков Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Рождение ребёнка
09.12.1890
Мать ребёнка: Екатерина Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Федоровна
Смерть
Неизвестно