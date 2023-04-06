Киржаков Василий Кириллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКиржаков Василий Кириллович

Киржаков Василий Кириллович

avatar

Место рождения

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва

Дата рождения

После 1856

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1856

Отец: Киржаков Кирилл Иванович

Мать: Настасья Максимовна

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Киржаков Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1890

Сын: Киржаков Яков Васильевич

Мать ребёнка: Екатерина Федоровна

Подольск, Подольск, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Федоровна

Смерть
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close