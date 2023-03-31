Настасья Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Настасья Максимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Между 1847 и 1854

Муж: Киржаков Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
1855

Сын: Киржаков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Киржаков Кирилл Иванович

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1856

Сын: Киржаков Василий Кириллович

Отец ребёнка: Киржаков Кирилл Иванович

Елизарово, Троицкий административный округ, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
После 1856

Сын: Киржаков Андрей Кириллович

Отец ребёнка: Киржаков Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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