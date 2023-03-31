Настасья Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Между 1847 и 1854
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Киржаков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
После 1856
Сын: Киржаков Василий Кириллович
Отец ребёнка: Киржаков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
После 1856
Сын: Киржаков Андрей Кириллович
Отец ребёнка: Киржаков Кирилл Иванович
Смерть
Неизвестно