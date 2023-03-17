Киржакова Екатерина Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Фёдор Сафонов/Ксенофонтов?
Мать: Ульяна?
Бракосочетание
Около 1887
Рождение ребёнка
04.12.1888
Сын: Киржаков Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович
Рождение ребёнка
09.12.1890
Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.
Сын: Киржаков Созонт Васильевич
Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович
г.Подольск
Рождение ребёнка
27.08.1894 ст.
Сын: Киржаков Николай Васильевич
Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович
Рождение ребёнка
13.08.1896 ст.
Дочь: Киржакова Наталия Васильевна
Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович
Рождение ребёнка
1898
Сын: Киржаков Игнатий Васильевич
Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович
Смерть
Неизвестно