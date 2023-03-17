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Киржакова Екатерина Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Фёдор Сафонов/Ксенофонтов?

Мать: Ульяна?

Бракосочетание
Около 1887

Муж: Киржаков Василий Кириллович

Рождение ребёнка
04.12.1888

Сын: Киржаков Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
09.12.1890

Сын: Киржаков Яков Васильевич

Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
07.09.1892 ст.

Сын: Киржаков Созонт Васильевич

Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович

г.Подольск
Рождение ребёнка
27.08.1894 ст.

Сын: Киржаков Николай Васильевич

Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
13.08.1896 ст.

Дочь: Киржакова Наталия Васильевна

Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович

Подольск, Подольск, Московская область
Рождение ребёнка
1898

Сын: Киржаков Игнатий Васильевич

Отец ребёнка: Киржаков Василий Кириллович

Подольск, Подольск, Московская область
Смерть
Неизвестно
Подольск, Подольск, Московская область
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