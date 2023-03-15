Лебедь (Епифанцева) Нионина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедь (Епифанцева) Нионина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1914

Сын: Лебедь Иван Николаевич

Отец ребёнка: Лебедь Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедь Григорий

Отец ребёнка: Лебедь Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедь Гаврила

Отец ребёнка: Лебедь Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лебедь Леонтий

Отец ребёнка: Лебедь Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Лебедь Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кылына

Отец ребёнка: Лебедь Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Лебедь Николай

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Отец ребёнка: Лебедь Николай

Смерть
Неизвестно
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