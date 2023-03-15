Лебедь (Епифанцева) Нионина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1914
Отец ребёнка: Лебедь Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедь Григорий
Отец ребёнка: Лебедь Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедь Гаврила
Отец ребёнка: Лебедь Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Лебедь Леонтий
Отец ребёнка: Лебедь Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Лебедь Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кылына
Отец ребёнка: Лебедь Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Лебедь Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Отец ребёнка: Лебедь Николай
Смерть
Неизвестно